Шипулин занял третье место в зачете гонок преследования
Российский биатлонист Антон Шипулин занял третье место в итоговом зачете гонок преследования, сообщает ТАСС.
В активе у Шипулина 254 балла.
Первую строчку занял француз Мартен Фуркад, который набрал 396 очков и выиграл «Малый хрустальный глобус». Вторым стал норвежский биатлонист Йоханнес Бё — 364 балла.
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Ранее Фуркад выиграл гонку преследования на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени.
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Итоговый зачет гонок преследования
1. Мартен Фуркад (Франция) — 396,
2. Йоханнес Бё (Норвегия) — 364,
3. Антон Шипулин (Россия) — 254...
15. Максим Цветков (Россия) — 152…
23. Александр Логинов (Россия) — 111…