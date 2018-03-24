Коутиньо: обязательно расскажу партнерам по «Барселоне» о сборной России

Полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» рассказал о впечатлениях от сборной России.

«Против этой команды непросто играть. Российские игроки сильно развиты физически и навязывают соответствующий футбол. В их стиле игры делается гораздо больше упора на борьбу, чем в бразильском.Надо быть к этому готовыми.

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Но отмечу также, что сборная России обладает достаточно высоким уровнем техники, это настоящие профессионалы», — сказал Коутиньо.

Он добавил, что обязательно расскажет партнерам по «Барселоне» о команде России и стадионе «Лужники».

«И что ваша страна мне невероятно понравилась. Также обязательно скажу парням из «Барсы», что стадион, на котором пройдет финал чемпионата мира, очень красивый, и им нужно поскорее его увидеть», — отметил футболист.

Ранее Коутиньо рассказал про адаптацию к холодной российской погоде.