Соперник Головкина временно дисквалифицирован из-за допинга

Спортивная комиссия штата Невада временно дисквалифицировала мексиканского боксера Сауля Альвареса из-за двух положительных допинг-проб. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, в образцах Альвареса, взятых 17 и 20 февраля было найдено запрещенное вещество кленбутерол.

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Команда Альвареса утверждала, что запрещенный препарат попал в организм спортсмена через мясо. Это вызвало сомнение у казахстанского боксера Геннадия Головкина, реванш с которым был назначен на 5 мая.

«Я вам говорю, дело не в мексиканском мясе. Это Канело (прозвище Альвареса — «Газета.Ru»). Это его команда. Его промоушен. Канело жульничает. Они используют эти препараты, а все делают вид, что этого не замечают», — отметил Головкин.

Состоится ли запланированный на 5 мая бой будет решено на специальной комиссии 10 апреля.

Ранее сообщалось, что Альварес прошел три допинг-теста в марте.