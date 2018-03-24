Посол Египта в восторге от уровня подготовки России к чемпионату мира

Посол Египта Ихаб Ахмед Талаат Наср поделился мнением о подготовке России к чемпионату мира 2018 года, сообщает RT.

«Я в восторге от того уровня, на котором всё организовано. Были приложены огромные усилия. Качество стадиона просто супер! Я отдаю должное той работе, которую проделали наши российские коллеги не только на стадионе, но и на прилегающей территории.

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Я встречался со многими российскими чиновниками, побывал на многих объектах. Потрясающая работа! Это касается и логистики, и аэропортов, инфраструктуры, тренировочных площадок», — сказал Наср перед товарищеским матчем Россия — Бразилия.

Встреча, прошедшая на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Бразилии. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.