Мутко оценил организацию матча между сборными России и Бразилии

Вице-премьер России Виталий Мутко оценил организацию товарищеского матча между сборными России и Бразилии.

«Пока сложно сказать, нужно какое-то время, чтобы подвести итоги. Оперативный штаб работает. По предварительной информации мы сделали выводы — неплохая оценка. Мы посмотрим, что еще можно сделать, есть ли проблемы.

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Это тестовый матч, все службы тестируются, надеюсь, что каких-то других проблем не было», — цитирует Мутко ТАСС.

Вице-премьер отметил, что многие зрители покинули стадион до финального свистка.

«Может, это было из опасений давки», — сказал он.

Матч, прошедший на стадионе «Лужники», завершился со счетом 3:0 в пользу сборной Бразилии. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой поделился мнением о встрече.