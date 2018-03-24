«Локомотив-Кубань» вышел в финал баскетбольного Еврокубка
«Локомотив-Кубань» на выезде переиграл «Реджо-Эмилию» и вышел в финал Еврокубка, сообщает ТАСС.
Вторая полуфинальная встреча завершилась со счетом 79:69. В составе победителей самым результативным игроком стал Марди Коллинз, набравший 22 очка.
В финале турнира «Локомотив-Кубань» встретится с турецкой «Дарушшафакой».
Баскетбол. Еврокубок. 1/2 финала. 2-й матч
«Реджо-Эмилия» (Италия, Реджо-Эмилия) — «Локомотив-Кубань» (Россия, Краснодар) — 69:79 (15:17, 11:22, 16:19, 27:21)