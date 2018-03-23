Послы стран-участниц ЧМ-2018 по футболу приглашены на матч России с Бразилией

Послы стран — участниц чемпионата мира по футболу получили приглашение на товарищеский матч между сборными России и Бразилии, сообщает ТАСС.

«Послы стран — участниц чемпионата мира по футболу FIFA 2018 по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова посетили товарищеский матч между сборными России и Бразилии на стадионе «Лужники».

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Перед игрой дипломатам рассказали о развитии инфраструктуры и транспортной сети, правилах пользования паспортом болельщика, готовности стадионов и тренировочных баз, а также планируемых мерах по обеспечению безопасности в период проведения ЧМ-2018», — заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.

Ранее определился состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи против команд Бразилии и Франции.