Елистратов провел мастер-класс для детей

Российский шорт-трекист Семен Елистратов прокомментировал проведение мастер-класса для учеников спортивной школы в Москве. Слова спортсмена приводит RT.

«Когда занятие закончилось, я первым делом написал своему личному тренеру Андрею Максимову: «Как вы с нами справлялись?».

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Быть педагогом в такой большой компании детей — это безумно тяжело. Это точно не легче, чем бегать на коньках. С одной стороны, приятно учить, но это сильно выматывает», — заявил Елистратов.

Ранее Елистратов взял бронзовую медаль на дистанции 3000 метров на чемпионате мира по шорт-треку.