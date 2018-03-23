Заслуженный тренер оценил потери сборной России и дал прогноз на матч с Бразилией

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает проблемой потери сборной России перед чемпионатом мира. Слова заслуженного специалиста приводит Rusfootball.info.

Из-за разрыва крестообразных связок чемпионат мира могут пропустить защитники Георгий Джикия и Виктор Васин, а также нападающий Александр Кокорин.

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«Все потери, которые мы понесли в своем составе, особенно отражаются на нас. На тех сборных, о которых мы сейчас говорим, потери в составе так отражаться не будут: у них есть кем заменить. А у нас в этом случае проблема возрастает. Это касается и травмированных игроков обороны и Кокорина, который составляет у нас основной дуэт нашей игры в атаке. Для нас это очень ощутимая потеря», — считает Игнатьев.

Также наставник дал прогноз на предстоящий контрольный поединок с командой Бразилии.

«Думаю, наши ребята проиграют. Счет 0:1 или 1:2. Это, исходя из того, что имеем за душой и того, что есть «по другую сторону баррикад», — добавил Игнатьев.

Матч России и Бразилии пройдет 23 марта на стадионе «Лужники».

«Газета.Ru» проведет текстовую трансляцию поединка.