«Детройт» лишился шансов на попадание в плей-офф НХЛ

«Детройт Ред Уингз» проиграл «Вашингтон Кэпиталз» (0:1) в матче регулярного чемпионата и лишился шансов на выход в плей-офф Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.

На данный момент «крылья» занимают 13-е место в лиге с 65-ю очками, отставая от восьмого места на 17 баллов. До конца регулярного чемпионата осталось восемь матчей.

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«Детройт» не смог выйти в плей-офф второй раз подряд, в сезоне-2016/17 команда заняла 14-е место по итогам регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что в плей-офф не вышел «Чикаго Блэкхоукс».