Фигуристка Тарасова: рады завершить сезон с серебром чемпионата мира

Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в дуэте с Владимиром Морозовым, прокомментировала свое выступление на соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира.

«Это был сложный и длинный сезон, и мы рады, что смогли его закончить на достаточно хорошей ноте — с серебром чемпионата мира. В произвольной программе у нас были ошибки, возможно, в силу усталости, ведь это последний старт. Но мы рады, что справились, что после Олимпиады не опустили рук и продолжили работать», — цитирует Тарасову ТАСС.

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Она также отметила, что перед выходом на лед вспомнила допущенные на Олимпийских играх в Пхенчхане ошибки и постаралась не повторить их на турнире в Милане.

Ранее сообщалось, что Тарасова и Морозов стали вторыми в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира.