Ставшие четвертыми на ЧМ фигуристы Энберт и Забияко довольны своим выступлением

Российский фигурист Александр Энберт, выступающий в дуэте с Натальей Забияко, оценил свой прокат в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира. По словам спортсмена, сезон-2017/18 выдался удачным.

«Мы довольны — было сложно, но мы справились. Впечатления хорошие после этого сезона достаточно хорошие, и мы безумно рады тому, что нам удалось прогрессировать. Да, помарки сегодня были, не все получилось идеально, но мы рады, что сейчас все закончилось, хочется поскорее снять коньки и отдохнуть, усталость накопилась, и это сегодня немного давило», — цитирует Энберта ТАСС.

По итогам произвольной программы на чемпионате мира Энберт и Забияко получили 133, 50 балла, а в сумме — 207,88. С этим результатом российская пара заняла четвертое место.