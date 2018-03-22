Допинг-офицеры ФИФА посетили базу сборной России по футболу

Пять допинг-офицеров Международной федерации футбола (ФИФА) прибыли в расположение сборной России по футболу. Об этом сообщает «Советский спорт».

«В четверг в 15:20 в расположение сборной прибыли пять допинг-офицеров ФИФА. Они будут проверять всю команду: смотрят кровь и мочу. Четыре футболиста уже сдали пробы», — говорится на официальном твиттере сборной.

Ранее сообщалось, что начало тренировки сборной России отложено из-за допинг-контроля.