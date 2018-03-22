Допинг-офицеры ФИФА посетили базу сборной России по футболу
Пять допинг-офицеров Международной федерации футбола (ФИФА) прибыли в расположение сборной России по футболу. Об этом сообщает «Советский спорт».
«В четверг в 15:20 в расположение сборной прибыли пять допинг-офицеров ФИФА. Они будут проверять всю команду: смотрят кровь и мочу. Четыре футболиста уже сдали пробы», — говорится на официальном твиттере сборной.
Ранее сообщалось, что начало тренировки сборной России отложено из-за допинг-контроля.
В четверг в 15:20 в расположение @TeamRussia прибыли 5 допинг-офицеров ФИФА.— Сборная России (@TeamRussia) 22 марта 2018 г.
Они будут проверять всю команду: смотрят кровь и мочу. Четыре футболиста уже сдали пробы.