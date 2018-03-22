Тренер сборной России рассказал о приезде допинг-офицеров

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о приезде допинг-офицера на базу перед товарищеским матчем против комнады Бразилии.

«Читал пару заметок на эту тему и хочу попросить журналистов не нагнетать обстановку. Мы сделали заявление только потому, что нас ждали в Химках. Конечно, надо было объяснить, почему команда не приезжает уже 20 минут. Думаю, если бы нас не ждали представители СМИ, никто бы и не узнал, что в Новогорск приехал допинг-контроль», — цитирует Черчесова ТАСС.

Реклама

«Конечно, это внесло коррективы в работу команды. Футболистам хочется просыпаться в девять утра, а не в шесть, но это данность, ничего не поделаешь с этим. Они сделали свою работу, мы — свою. Допинг-офицер остался доволен — кровь попил, мочу забрал... Рабочая ситуация, давайте не будем искать в ней подвоха», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что тренировка сборной России была отложена из-за допинг-тестирования.