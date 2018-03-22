Дворкович: бойкот ЧМ-2018 навредит только иностранным чиновникам

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович прокомментировал ситуацию, связанную с возможным отказом членов правительств ряда государств от поездки в Россию на чемпионат мира по футболу.

«Думаю, что наши коллеги, партнеры наказывают только самих себя, это бессмысленно. У нас будет все прекрасно, мы делаем все для этого. Это будет лучший чемпионат мира. У нас гостеприимная страна, мы ждем всех. Если какие-то чиновники не хотят приезжать, то это их дело. История показывает, что ничем хорошим такие бойкоты не заканчивались. Все сборные хотят играть, все болельщики хотят быть здесь. Сделаем все возможное, чтобы все получили огромное удовольствие от чемпионата мира», — цитирует Дворковича ТАСС.

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Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что члены британского правительства и королевской семьи откажутся от визита в Россию на чемпионат мира 2018 года.