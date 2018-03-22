Игнатьев: сборная России проиграет команде Бразилии

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился ожиданиями перед контрольными матчами российской команды с Бразилией и Францией.

«Сейчас у нас встречи с двумя сильными соперниками — командами Бразилии и Франции. Здесь у нас есть хорошая возможность проверить себя и нарисовать объективную картину состояния нашей команды накануне чемпионата мира. Почему такой выбор соперников? Потому что такое время: сейчас мы должны соревноваться с грандами. Чтобы убедиться в настоящем, а не мнимом состоянии игроков нашей сборной», — цитирует специалиста Rusfootball.info.

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Также он поделился прогнозом на игру со сборной Бразилей. По его мнению, россияне проиграют пентакампеонам с минимальным счетом.

«Думаю, наши ребята проиграют. Счет 0:1 или 1:2. Это, исходя из того, что имеем за душой и того, что есть «по другую сторону баррикад», — заключил Игнатьев.

Контрольный матч Россия — Бразилия состоится в Москве на стадионе «Лужники» 23 марта.