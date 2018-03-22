Симонян: Мэй проиграет из-за отказа ехать в Россию на ЧМ-2018

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян заявил, что желание членов правительств ряда государств отказаться от поездки в Россию на чемпионат мира 2018 года является «истерией».

«Хочется обратиться ко всем, кто намеревается бойкотировать турнир: успокойтесь, чемпионат мира в России состоится и пройдет великолепно и без вашего присутствия. Мы очень хотим видеть в нашей стране среди участников мундиаля все отобравшиеся на него сборные, но сам турнир совершенно ничего не потеряет, если чиновники и руководители тех же Великобритании, Польши и других стран, втягивающих спорт в политические провокации, не приедут в Россию», — цитирует Симоняна газета «Известия».

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Он также отметил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй «проиграет сама», если не приедет в Россию на мировое первенство.

«К счастью, это никак не повлияет на спортивную составляющую, так как Мэй не выходит в стартовом составе сборной Англии», — заключил Симонян.

Ранее Тереза Мэй заявила, что члены британского правительства и королевской семьи откажутся от визита в Россию на чемпионат мира 2018 года.