Сборная Англии постарается избежать отравления на ЧМ-2018 в России

Сборная Англии планирует тщательно отнестись к потреблению пищи на чемпионате мира — 2018 в России в связи с новостями об «отравлении российского шпиона» в Великобритании, сообщает «Советский спорт».

«Все продукты питания будут тщательно проверяться. Самое важное, чтобы никто из наших игроков не испытывал проблем перед матчами», — приводит слова источника Футбольной ассоциации Англии (FA) The Sun.

Ранее бывший футболист сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал возможный бойкот официальными представителями Лондона чемпионата мира по футболу.