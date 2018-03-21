Организаторы ЧМ-2018: Польше пора определиться в выборе приоритетов

Председатель временной комиссии Совета Федерации по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 Андрей Кутепов прокомментировал возможный отказ сборной Польши от участия в чемпионате мира. Об этом сообщает НСН.

«Мы со своей стороны сделали все, чтобы в России состоялся грандиозный спортивный праздник. Подготовка к чемпионату по футболу в нашей стране ведется на очень высоком уровне», — заявил сенатор.

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Также специалист отметил, что Польше следует выбрать приоритеты.

«Но, мы не вправе советовать или неволить тех, кто находит надуманные причины бойкотировать этот спортивный праздник. Польше уже давно пора определиться в выборе приоритетов», — добавил Кутепов.

Ранее сообщалось, что Министерство спорта России не видит проблемы в бойкоте чемпионата мира президентом Польши.