В МИД Великобритании беспокоятся о безопасности болельщиков на ЧМ-2018

Министерство иностранных дел (МИД) Великобритании выразило беспокойство относительно безопасности футбольных болельщиков во время чемпионата мира в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы хотим, чтобы британские болельщики были в безопасности во время просмотра матчей. Мы тесно сотрудничаем с полицией, чтобы понять, как мы можем поддержать болельщиков, которые отправятся в Россию.

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Форин-офис будет внимательно следить за ситуацией с тем, чтобы информировать их об обстановке в России», — заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Ранее сообщалось, что британских болельщиков предупредили об опасности во время ЧМ-2018 в России.