Нигматуллин: Месси нужно было в детстве есть морковку для роста

Бывший футболист московских «Спартака» и «Локомотива», а также сборной России, ныне ди-джей Руслан Нигматуллин прокомментировал заявление форварда «Барселоны» Лионеля Месси о том, что тому приходилось использовать гормон роста, который ему прописали врачи. Слова Нигматуллина приводит НСН.

«Оказывается, вот как можно было! Я лично в детстве прочитал в энциклопедии, что гормон роста есть в моркови, и ел морковь по килограмму в день.

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Хорошо, что я не воспользовался способом Лионеля Месси, мой рост — 187 см, так что, все-таки морковь работает лучше», — считает Нигматуллин.

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