Мутко прокомментировал допинг-проверку сборной России по футболу

Вице-премьер России Виталий Мутко дал комментарий по поводу допинг-проверки сборной России, из-за которой была отложена тренировка команды. Слова чиновника приводит «Спорт-Экспресс».

«Это обычная работа. Думаю, что проверяют все сборные-участницы чемпионата мира. Конечно, есть какие-то наговоры на российский футбол. Но пусть проверяют. Это обычная процедура», — сказал Мутко.

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Он отметил, что подобная проверка уже не первая для национальной команды.

«Все будет в порядке. Наши футболисты никогда не принимали допинг и не собираются это делать», — добавил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что отложенная из-за допинг контроля тренировка началась.