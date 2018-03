Овечкин забросил 602-ю шайбу и вышел на чистое 19-е место в списке снайперов НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 602-ю шайбу в Национальной хоккейной лиги и вышел на чистое 19-е место в истории. Об этом сообщает «Советский спорт».

На счету форварда шайба в победном матче против «Даллас Старз» (4:3). Также Овечкин отметился двумя результативными передачами. Он обошел Яри Курри на счету которого 601 шайба за карьеру.

В нынешнем сезоне Овечкин забросил 44 шайбы, что позволяет ему занимать первое место в гонке снайперов.

