Игрок «Реала» и сборной Бразилии поведал о знании русского языка

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Каземиро заявил, поделился мнением о национальной команде России, с котором пентакамеонам предстоит провести контрольный матч.

«Знаю, что у россиян сильная сборная, боевая команда», — цитирует Каземиро «Чемпионат.com».

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26-летний бразилец также похвастал знанием слов на русском языке.

«По-русски могу сказать: «Водка, борщ». Вообще, культура России мне не очень хорошо знакома, если честно», — добавил он.

Сборная России сыграет с командой Бразилии 23 марта в Москве на стадионе «Лужники».