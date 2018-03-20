Кузяев: в составе сборной России есть замена травмированным игрокам

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Далер Кузяев прокомментировал состояние команды, из строя которой из-за тяжелых травм выбыло сразу несколько игроков основного состава. По его мнению, в России есть футболисты, способные заменить травмированных, передает ТАСС.

«В этом году серьезные травмы получили Александр Кокорин, Георгий Джикия и Виктор Васин. Безусловно, это большие потери для нас. Но я думаю, что у нас есть достаточно квалифицированных футболистов, способных их достойно заменить», — цитирует Кузяева пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Джикия, Васин и Кокорин получили повреждения крестообразных связок колена и рискуют пропустить чемпионат мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России.

Ранее защитник «Рубина» и сборной России по футболу Руслан Камболов получил травму мышц бедра на тренировке перед матчем с командой Бразилии, который состоится 23 марта.