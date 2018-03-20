Футболисты сборной России заключили пари в стиле Грудинина и Дудя

Полузащитник сборной России и «Спартака» Денис Глушаков заявил, что он заключил пари с защитником Дмитрием Комбаровым в ходе игры в бильярд. По его словам, в случае поражения он отрастит усы, в случае победы — Комбаров побреется налысо, передает «Советский спорт».

«Катаем шары с Комбаровым. Договорились, если выиграет Дима, то я отращу усы, если выиграю я, то скоро вы увидите Комбарова лысым», — написал Глушаков в своем инстаграме.

Журналист Юрий Дудь и экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин заключили пари, согласно которому политик сбреет усы, если наберет менее 15% голосов. По итогам выборов Грудинин набрал 11,77%, однако отказался выполнять условия пари.