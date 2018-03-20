Власти Великобритании и Исландии не подтвердили решение о бойкоте ЧМ-2018

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что на данный момент члены правительства Великобритании и Исландии не подтвердили решение отказаться от поездки в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года.

«Обсуждать это надо после того, как поступит официальное заявление правительства. На данный момент подтверждения этому ни в Великобритании, ни в Исландии нет. При этом английские болельщики выкупили уже около 20 тысяч билетов. В самой Англии о возможном бойкоте чемпионата мира молчат. То же самое и в Германии», — цитирует Колоскова RT.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что члены британского правительства и королевской семьи откажутся от визита в Россию на чемпионат мира 2018 года. Ранее о своем желании присоединиться к союзникам заявил министр иностранных дел Исландии Гудлейгур Тор Тордарсон.