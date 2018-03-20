В Госдуме посочувствовали отказавшимся от ЧМ-2018 исландцам

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал информацию о возможном отказе Исландии от приезда на чемпионат мира по футболу — 2018. Слова чиновника приводит RT.

«Можно только посочувствовать исландским чиновникам, они бы с удовольствием поболели за свою сборную.

Реклама

Печально, что Исландию втягивают в информационную и политическую войну против России в качестве расходного материала. Так, например, сегодня Украина критикует чемпионат мира в России.

Но давайте вспомним, как киевская власть активно осуждала действия британских функционеров, которые также по политическим мотивам объявили бойкот чемпионата Европы по футболу 2012 на Украине.

Хотелось бы пожелать властям Исландии при принятии решений руководствоваться своими, а не чужими национальными интересами», — сказал Дегтярев.

Ранее в Исландии прокомментировали возможный отказ от поездки на чемпионат мира.