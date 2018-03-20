Сборная России по керлингу проиграла команде Китая в пятом матче чемпионата мира
Женская сборная России по керлингу проиграла команде Китая в пятом матче предварительного раунда чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 7:8, сообщает ТАСС.
Россиянки выступают в составе Виктории Моисеевой (скип), Юлии Портуновой (вице-скип), Галины Арсенькиной, Юлии Гузиевой и Анны Сидоровой (запасная).
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В турнирной таблице Россия занимает пятое место (три победы и два поражения).
В следующем поединке национальная команда встретится с Японией.
Чемпионат мира проходит в канадском Норт-Бейе.
Керлинг. Чемпионат мира. Женщины. 5-й матч
Россия — Китай — 7:8