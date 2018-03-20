Около 300 атлетов примут участие в альтернативных соревнованиях паралимпийцев

Член Совета Федерации России, президент Олимпийского совета Югры Эдуард Исаков рассказал о количестве спортсменов, которые примут участие в альтернативных соревнованиях для неприглашенных на Паралимпийские игры в Пхенчхане.

«Участие в соревнованиях примут около 300 атлетов, — цитирует Исакова газета «Известия». — Обидно, конечно, что наши спортсмены не смогут получить тех эмоций и заряда, которые всегда присутствуют на Паралимпийских играх».

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Он отметил, что многие атлеты по сути, будут соревноваться сами с собой.

«А для профессионалов всегда важен дух соперничества», — добавил Исаков.

Ранее он рассказал о сумме призовых для призеров соревнований.