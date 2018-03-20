Джеймс в рекордный 60-й раз признан игроком недели в НБА
Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс в рекордный 60-й раз признан игроком недели в Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Кливленд» на прошедшей неделе выиграл два из трех поединка. Джеймс в среднем набирал 32 очка, 13,3 подбора, 9,7 передач, 2 перехвата и 2,3 блок-шота при среднем игровом времени 38 минут.
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На Западе лучшим игроком стал разыгрывающий «Оклахомы-Сити Тандер» Рассел Уэстбрук, в активе которого 25,5 очков, 12 передач, 11,3 подборов в четырех победных матчах.
Ранее сообщалось, что Джеймс установил рекорд НБА.
The Week 22 NBA Players of the Week!— NBA (@NBA) 19 марта 2018 г.
East: @KingJames of the @Cavs
West: @russwest44 of the @okcthunder pic.twitter.com/H1fthaFH4Q