Джеймс в рекордный 60-й раз признан игроком недели в НБА

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс в рекордный 60-й раз признан игроком недели в Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Кливленд» на прошедшей неделе выиграл два из трех поединка. Джеймс в среднем набирал 32 очка, 13,3 подбора, 9,7 передач, 2 перехвата и 2,3 блок-шота при среднем игровом времени 38 минут.

На Западе лучшим игроком стал разыгрывающий «Оклахомы-Сити Тандер» Рассел Уэстбрук, в активе которого 25,5 очков, 12 передач, 11,3 подборов в четырех победных матчах.

Ранее сообщалось, что Джеймс установил рекорд НБА.

