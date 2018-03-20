Боец MMA Монсон до сих пор не получил российский паспорт

Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон еще не получил российский паспорт. Об этом рассказал его друг Николай Каушанский, слова которого приводит НСН.

«Джефф Монсон еще по закону не имеет права голосовать. Пока что не получил паспорт. Документы оформляются», — сказал Каушанский.

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Монсон подал документы на оформление российского гражданства в 2015 году, однако до сих пор не получил паспорт.

Ранее сообщалось, что американская баскетболистка Джамирра Фолкнер получила российское гражданство.