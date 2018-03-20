Фуркад настроен удачно завершить сезон на этапе Кубка мира в Тюмени

Пятикратный олимпийский чемпион, лидер Кубка мира по биатлону француз Мартен Фуркад не думал о бойкоте заключительного этапа в Тюмени. Слова спортсмена приводит «Тюменская арена».

«Я уже далеко не в первый раз приезжаю сюда. Мне нравится в Тюмени, здесь отличный стадион. Надеюсь, смогу показать хорошие результаты и удачно завершить здесь сезон», — сказал Фуркад.

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Он заявил, что бойкот соревнований — это не его выбор.

«Думаю, каждый вправе решать за себя. Но это не мой выбор. Я хочу соревноваться», — добавил спортсмен.

Ранее Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, что предельно мотивирован на этап Кубка мира в Тюмени.