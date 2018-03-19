Игрок сборной России признался, что никогда не был на свиданиях

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев заявил, что у него нет девушки и он никогда не был на свиданиях.

«Ни одного свидания у меня в жизни не было. Дамы сердца, следовательно, тоже нет. Все мои мысли сейчас только о футболе, летом посмотрим. Сейчас в моих планах удачные выступления за «Зенит» и попадание в состав сборной России на чемпионат мира-2018» — заявил футболист во время эфира на странице сборной России ВКонтакте.

Реклама

Он также рассказал, что преподаватели в университете спрашивают его о «Зените».

«Любимое место в Санкт-Петербурге это дом. В кино могу сходить, ресторан. Посещаю университет, проблем с которым нет. Утром тренировки, а потом иду на пары. Думаю могут появиться проблемы в мае, когда начнется сессия. Учиться — необходимо. Преподаватели также требовательны ко мне, как и ко всем. Спрашивают про «Зенит», почему проиграли», — добавил спортсмен.

Ранее сообщалось, что травмированный Кузяев отправится в расположение сборной России