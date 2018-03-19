Мэрия Калгари ошибочно опубликовала документ по заявке на проведение ОИ-2026

Мэрия Калгари сообщила об ошибке при подаче заявки на проведение Олимпийских игр — 2026. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Версия документа была лишь черновиком в надежде на то, что мы получим финансовую поддержку на предстоящей 21 марта встрече в совете. Документ был опубликован по ошибке. Мы его удалили», — говорится в заявлении властей, опубликованном на портале Inside The Games.

Ранее, в Казахстане прокомментировали возможное проведение Олимпиады-2026.