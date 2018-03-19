Теннисист Дель Потро обыграл Федерера в финале турнира в Индиан-Уэллсе
Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе, сообщает ТАСС.
В финале он в трех сетах победил первую ракетку мира швейцарца Роджера Федерера со счетом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 2 часа 45 минут.
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В женском финале японка Наоми Осака обыграла россиянку Дарью Касаткину.
Теннис. Индиан-Уэллс. Мужчины. Финал
Роджер Федерер (Швейцария) — Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 4:6, 7:6 (10:8), 6:7 (2:7)