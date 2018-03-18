Фигуристка Медведева проголосовала на выборах президента

Двукратная призерка Олимпийских игр — 2018 Евгения Медведева проголосовала на выборах президента России, сообщает ТАСС.

«Голосовалось в первый раз мне достаточно спокойно, так как я голосовала в своей родной школе «Самбо-70». Давно здесь не была, но с этим местом у меня связаны хорошие воспоминания. Это ответственность для меня — первое голосование в жизни, ощущения необычные, но рада, что это произошло именно в моей родной школе», — сказала спортсменка.

Реклама

Медведева проголосовала на избирательном участке №2371 — в Центре спорта и образования «Самбо-70».

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу проголосовала на выборах президента.