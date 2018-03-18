В ПКР оценили выступление сборной России на Паралимпиаде-2018

Вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков прокомментировал выступление сборной страны на Играх-2018 в Пхенчхане. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Наши спортсмены в качестве нейтральных паралимпийцев сделали просто невероятное в Пхенчхане. Да, мы предполагали, что они выступят не хуже, чем на квалификационных соревнованиях», — заявил Рожков, добавив, что спортсмены даже превзошли все ожидания.

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«Особенно наши девушки в лыжных гонках и биатлоне. Им было очень сложно выступать без нашей сильнейшей мужской сборной — уверен, что из 18 медалей половина была бы их», - подчеркнул вице-президент ПКР.

Ранее сообщалось, что российские паралимпийцы заняли второе место в медальном зачете Игр-2018.