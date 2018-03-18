Проголосовавших футболистов «СКА-Хабаровска» наградили бутербродом

Футболисты «СКА-Хабаровска» приняли участие в выборах президента России, сообщает ТАСС.

Отмечается, сотрудники избирательного участка в одном из лицеев Хабаровска вручили игрокам метровый бутерброд.

«Бутерброд назвали «Богатырский», чтобы помогал нашим спортсменам идти к победе. Бутерброд им вручили сразу после голосования, затем футболисты устроили с ним и со всеми собравшимися фотосессию», — сказала начальник отдела рынка товаров и услуг комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Ранее о своем намерении принять участие в выборах заявила российская фигуристка Евгения Медведева.