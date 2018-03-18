Дебютный гол Сошникова в сезоне принес «Сент-Луису» победу над «Рейнджерс»

«Сент-Луис Блюз» на своем льду взял верх над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3, сообщает ТАСС.

У гостей голевыми действиями отметились Матс Цуккарелло и Мика Зибанеджад, на счету которого дубль. В составе «Сент-Луиса» дубль оформил Алекс Пьетранджело, а также дебютным голом в сезоне отличился российский нападающий Никита Сошников. Победу хозяевам в овертайме принес Брэйден Шенн.

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НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 4:3 (1:0, 1:3, 1:0, 1:0)

1:0 — Пьетранджело (Томпсон, Соботка) — 15:49,

1:1 — Зибанеджад (Крайдер, Фаст) — 20:42,

2:1 — Сошников (Торбёрн, Гуннарссон) — 22:24,

2:2 — Цуккарелло (Пионк, Хейз) — 32:07,

2:3 — Зибанеджад (Крайдер, Бучневич) — 34:34 (5x4),

3:3 — Пьетранджело (Данн, Шварц) — 45:15 (5x4),

4:3 — Шенн (Пьетранджело, Соботка) — 61:02 (3x3)