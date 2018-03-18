Российский боец Волков рассчитывает провести бой за титул чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков поделился впечатлениями после победы над бразильцем Фабрисио Вердумом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Теперь я жду титульный бой, я здесь ради него, кто знает, может уже следующий поединок будет за титул. То, что мы когда-то тренировались с Вердумом, мне помогло. Я знал прекрасно о его навыках бразильского джиу-джитсу, но главным было — защищаться, по возможности атаковать, это сработало», — цитирует Волкова ТАСС.

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За титул чемпиона UFC в тяжелом весе сразятся американцы Даниэль Кормье и Стипе Миочич. Поединок пройдет 7 июля в США.

«Я хочу титульный бой. Кормье или Миочич — неважно», — заключил Волков.

Ранее 29-летний россиянин нокаутировал Вердума в четвертом раунде.