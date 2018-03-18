Российский боец Волков нокаутировал бразильца Вердума
Россиийский боец ММА Александр Волков одержал победу над бразильцем Фабрисио Вердумом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает ТАСС.
Волков нокаутировал 40-летнего бразильца в четвертом раунде.
Турнир UFC проходит в Лондоне. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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Теперь на счету 29-летнего Волкова 30 побед, из которых 20 — нокаутом, и шесть поражений.
Вердум потерпел свое восьмое поражение при 23-х победах.