Российский боец Волков нокаутировал бразильца Вердума

Александр Волков MMAJunkie

Россиийский боец ММА Александр Волков одержал победу над бразильцем Фабрисио Вердумом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает ТАСС.

Волков нокаутировал 40-летнего бразильца в четвертом раунде.

Турнир UFC проходит в Лондоне. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Теперь на счету 29-летнего Волкова 30 побед, из которых 20 — нокаутом, и шесть поражений.

Вердум потерпел свое восьмое поражение при 23-х победах.