В РФПЛ принесли извинения из-за запрета баннера в память о Табакове

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин принес извинения болельщикам московского «Спартака» после слов о том, что баннер, посвященный артисту Олегу Табакову, был запрещен для размещения на стадионе в Казани из-за отсутствия согласования с руководством Премьер-лиги.

«Хочу извиниться перед болельщиками и всеми теми, кого моя ошибка могла задеть. На самом деле баннер, посвященный Табакову, который собирались вывесить фанаты «Спартака» на матче с «Рубином», был согласован с РФПЛ. Его не допустили на трибуну работники МЧС из-за отсутствия пожарного сертификата. Это было законное требование, продиктованное правилами поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях.

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Но в любом случае я допустил ошибку, заявив, что баннер не был согласован с РФПЛ, и еще раз хочу извиниться за это», — цитирует Мейтина «Чемпионат.com».

В рамках 23-го тура РФПЛ «Рубин» на своем поле принимал «Спартак». Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что фанатам московского клуба запретили проносить на стадион баннер в память о Табакове. Народный артист скончался 12 марта на 83-м году жизни после продолжительной болезни.