Матч «Рубина» и «Спартака» посетили допинг-офицеры ФИФА

«Спартак» сыграет с «Рубином» в рамках РФПЛ РИА Новости

Матч чемпионата России по футболу между «Рубином» и «Спартаком» посетили допинг-офицеры ФИФА, сообщает «Чемпионат».

Сдавать допинг-пробы отправились игроки столичного клуба Александр Селихов и Александр Самедов.

Встреча завершилась победой «Спартака» со счетом 2:1.