Стадион чемпионата мира — 2018 введен в эксплуатацию
Стадион чемпионата мира по футболу 2018 года «Ростов-Арена» введен в эксплуатацию, сообщает ТАСС.
«Это уютный стадион, рассчитанный на 45 тыс. зрителей. Он удобно расположен, что делает его хорошо доступным для всех жителей города. Уверен, стадион и благоустроенная территория вокруг него станут любимым местом посещения ростовчан», — сказал министр спорта России Павел Колобков.
Реклама
Отмечается, что после завершения чемпионата мира вместимость стадиона будет снижена до 37 868 мест.
Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.