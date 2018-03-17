Брат футболиста «Локомотива» задержан по подозрению в мошенничестве
Двоюродный брат полузащитника московского «Локомотива» Джефферсона Фарфана Сезар Тавара Гуадалупе задержан правоохранительными органами Перу по подозрению в мошенничестве, сообщает «Советский спорт».
По информации El Popular, родственник перуанского футболиста подозревается в обмане предпринимателя Сезара Росаса Ливии на 100 тысяч перуанских новых солей (около 1,7 млн рублей) ради покупки музыкальных инструментов для организации концертов.
Отмечается, что Гуадалупе грозит тюремное заключение.