Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить в матче НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче НХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:3, сообщает ТАСС.
Российский игрок победителей Евгений Кузнецов отдал две голевые передачи. Александр Овечкин и Дмитрий Орлов — по одной.
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«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — 6:3 (1:0, 2:1, 3:2)
1:0 — Оши (Овечкин, Кузнецов) — 14:33 (5x4)
1:1 — Барзал (Ли, Таварес) — 25:30 (5x4)
2:1 — Бекстрем (Кузнецов, Карлсон) — 27:12 (5x3)
3:1 — Нисканен (Чиассон, Бекстрём) — 37:55
4:1 — Чиассон (Врана, Орлов) — 41:46 (5x4)
5:1 — Врана (Чиассон) — 50:56
5:2 — Нельсон — 53:52 (5x4)
5:3 — Таварес (Барзал, Пулок) — 56:14 (6x4)
6:3 — Эллер (Бигл) — 58:02 (en)