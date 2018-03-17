ФИФА разрешила проведение официальных матчей на территории Ирака

Глава международной федерации футбола (ФИФА) объявил о разрешении проведения официальных встреч под эгидой организации на территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы разрешим проведение международных матчей в городах Басре, Кербеле и Эрбиле», — сказал Инфантино.

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Он отметил, что решение о проведении матчей стоит за организаторами.

«ФИФА дает добро на проведение матчей, но организаторы должны сами решить, проводить или не проводить игры там», — добавил функционер.

Ранее ФИФА утвердила использование системы видеопомощи арбитрам на чемпионате мира — 2018.