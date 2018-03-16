Керлингисту Крушельницкому грозит дисквалификация на четыре года

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев заявил, что в Спортивный арбитражный суд (CAS) прислал в организацию уведомление о мере наказания россиянина Александра Крушельницкого, чья допинг-проба на Олимпийских играх 2018 года дала положительный результат на мельдоний.

«Это стандартная процедура обвинения. В письме говорится, что за нарушение, которое было совершено, полагается четырехлетняя дисквалификация. Также говорится, чтобы мы подготовили доказательства в течение 20 дней и предоставили их в суд для оспаривания. Но это не судебное решение. Будет назначено судебное разбирательство, потом мы будем отстаивать интересы нашего спортсмена», — цитирует Свищева ТАСС.

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18 февраля допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат. В его организме был обнаружен мельдоний.

Ранее Свищев рассказал о ходе расследования по делу о нарушении антидопинговых правил Крушельницким.