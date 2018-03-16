Форвард «Атлетико»: в Москве царит невероятный холод

Нападающий мадридского «Атлетико» Анхель Корреа поделился впечатлениями после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором испанский клуб обыграл московский «Локомотив» со счетом 5:1.

«Мы очень довольны тем, что сумели пройти «Локомотив», и тем, как мы это сделали. Условия были очень тяжелыми — здесь царит невероятный холод! Но мы справились. «Атлетико» продемонстрировал явное преимущество в этом противостоянии. Мы даже приехали в Москву два дня назад, чтобы привыкнуть к условиям, оставили свои семьи в Мадриде… Все было не зря, команда очень довольна проделанной работой. Лига Европы — очень важный турнир для нас», — сказал Корреа в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Эльвирой Харуновой.

По сумме двух встреч «Атлетико» вышел в четвертьфинал Лиги Европы, обыграв «Локомотив» с общим счетом 8:1. Корреа отметился забитым мячом в игре, которая прошла 15 марта в Москве.